Sì al licenziamento per svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia
Per la Corte d’appello di Roma il dipendente, pur affetto da reale infermità, ha strumentalizzato il suo stato di salute per assentarsi dal lavoro
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 2826/2025 del 18 settembre, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente che, per oltre un mese, durante la fruizione del periodo di malattia, si era dedicato ad altri lavori.
Questi i fatti. In ragione di quanto emerso dalle indagini affidate ad un’agenzia investigativa...
