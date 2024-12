Sicurezza e prevenzione, in arrivo il rating Inail per l’autovalutazione

Uno strumento in grado di valutare le imprese sulle prestazioni in materia di sicurezza, dai potenziali molteplici ambiti di applicazione e che terrà conto tanto dell’andamento infortunistico quanto della gestione della salute e sicurezza in azienda.

Saranno queste le caratteristiche salienti del Rating sicurezza e prevenzione (Rsp), sviluppato dall’Inail e in fase di pubblicazione, di cui si dà conto nel più ampio Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro adottato con decreto...