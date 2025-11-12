Sicurezza sul lavoro, in arrivo 600 milioni di euro per le imprese
Entro l’anno pronto il nuovo bando Isi con novità riguardanti le nuove tecnologie per la protezione dei lavoratori e i rischi emergenti
Entro fine anno è in arrivo il nuovo Bando Isi 2025 che porterà in dote circa 600 milioni per dare una ulteriore spinta all’adozione di soluzioni all’avanguardia e di tecnologie innovative che elevano gli standard di sicurezza. L’edizione di quest’anno prevede almeno un paio di novità, come ci racconta il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo.
La prima, in attuazione del Dl Sicurezza, è l’accelerazione su soluzioni innovative caratterizzate dall’introduzione di nuove tecnologie, tra cui i progetti...