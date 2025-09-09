Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro, entro settembre arriva il decreto

Formazione aggiuntiva in edilizia, trasporti e logistica e supporto alle Pmi per l’adozione di modelli organizzativi

di Giorgio Pogliotti

Una campagna informativa di sensibilizzazione nelle scuole sui temi della prevenzione anti infortuni. Insieme al finanziamento di interventi di formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, sempre in tema di prevenzione, che coinvolga le costruzioni, la logistica e i trasporti, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali. Un supporto economico per l’adozione di modelli organizzativi e di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte delle Pmi.

