CONVEGNO AGI 2025 Sicurezza sociale tra impresa e mercato ed etica, responsabilità, nuove tecnologie

di Martina Saporiti

I due dialoghi della giornata conclusiva del Convegno AGI 2025

Sicurezza sociale, istruzione e aggiornamento delle competenze tra impresa e mercato

L'ultima giornata del Convegno si è aperta con il dialogo "Sicurezza sociale, istruzione e aggiornamento delle competenze tra impresa e mercato" moderato da Jean Marie Del Bo, vicedirettore dal Sole 24 Ore, con Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro presso l'Università Bocconi di Milano, e Fabrizio Spada, responsabile delle Relazioni istituzionali del Parlamento europeo in Italia, a Roma. Affrontando il tema dei salari, Spada ha sottolineato: «In Italia sono rimasti molto indietro rispetto...

