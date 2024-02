Sisma centro Italia, on line la domanda di riduzione dei premi Inail sospesi

L’Inail, con la nota operativa prot. 1181 del 2 febbraio 2024, facendo seguito alla circolare 57/2023, ha precisato che coloro che sono stati interessati degli eventi sismici dell’Italia centrale del 2016/2017 e hanno fruito della sospensione dei premi, possono presentare apposita domanda per via telematica per essere ammessi alla riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi disposta dal Dl 123/2019 (Legge 156/2019).

Entrando nel dettaglio, i soggetti a cui si rivolge l’Inail sono coloro che sono...