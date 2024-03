Siti confinati, da certificare solo i contratti di «atipici»

A breve distanza dalle indicazioni fornite con la nota 694/2024 del 24 gennaio scorso, l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la nota 1937/2024 del successivo 7 marzo torna, ancora una volta, a occuparsi della certificazione in presenza di appalti per l’esecuzione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto disposto dal Titolo VIII, Capo I, del Dlgs 276/2003.

A gennaio l’Ispettorato aveva evidenziato la necessità di certificare non solo il contratto di subappalto...