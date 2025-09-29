Smart working nei comuni montani, esonero contributivo dal 2026

Per le imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa in un comune montano per lavoratori con oltre 41 anni di età è previsto l'esonero contributivo per il quinquennio 2026-2030
La Legge n. 131 del 12 settembre 2025, entrata in vigore il 19 settembre 2025, istituisce per il quinquennio 2026 - 2030 un esonero modulare della contribuzione a favore delle aziende che promuovano all'interno delle aree montane lo smart working come modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.
La disposizione normativa si colloca nel solco delle politiche di contrasto allo spopolamento delle aree interne e periferiche, mirando a coniugare l'esigenza di sviluppo con la flessibilità...
Correlati
Trasferta e trasfertismo, due i regimi di imponibilità fiscale e contributiva delle indennità
di Potito di Nunzio e Laura Antonia di Nunzio