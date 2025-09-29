Il Corriere delle PagheApprofondimento

Smart working nei comuni montani, esonero contributivo dal 2026

di Gianfranco Nobis

N. 37

Guida al Lavoro

Per le imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa in un comune montano per lavoratori con oltre 41 anni di età è previsto l'esonero contributivo per il quinquennio 2026-2030

La Legge n. 131 del 12 settembre 2025, entrata in vigore il 19 settembre 2025, istituisce per il quinquennio 2026 - 2030 un esonero modulare della contribuzione a favore delle aziende che promuovano all'interno delle aree montane lo smart working come modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.

La disposizione normativa si colloca nel solco delle politiche di contrasto allo spopolamento delle aree interne e periferiche, mirando a coniugare l'esigenza di sviluppo con la flessibilità...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Condizioni oggettive
  2. Condizioni soggettive
  3. Misura e durata dell'esonero contributivo

Correlati

Legge

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro