Soggiorno e lavoro per gli oriundi fuori dai flussi

Sulla Gazzetta ufficiale 118/2025 è stata pubblicata la legge 74/2025 di conversione del Dl 36/2025, recante disposizioni urgenti sulla cittadinanza, che riconosce all’articolo 1-bis, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi