Solo lo smart working flessibile e per obiettivi fa crescere il benessere

Con la conversione in legge del decreto Anticipi (Dl 145/2023), a metà dicembre, è arrivata una nuova proroga – fino a marzo – del diritto allo smart working nel settore privato. A usufruirne saranno i genitori di figli sotto i 14 anni e i lavoratori fragili.

Si va, dunque, sempre di più, verso una messa a regime di vari profili di lavoratori: in sede, in smart working, da remoto non smart (telelavoro). Ma tra tutte queste modalità, quale rispecchia le migliori condizioni di benessere per i lavoratori...