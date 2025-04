Somministrati senza causale se i requisiti sussistono quando la proroga ha effetto

Il Collegato lavoro ha modificato significativamente la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel Dlgs 81/2015. Una delle modifiche più rilevanti riguarda il ridimensionamento dell’obbligo della causale necessaria per rinnovare o prorogare oltre dodici mesi il contratto a tempo determinato (di seguito, Ctd) di cui si avvalgono le agenzie del lavoro per assumere il lavoratore da somministrare, da non confondere con il contratto “commerciale” che intercorre tra agenzia e utilizzatore...

