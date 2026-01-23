Somministrazione, appalto e distacco: fattispecie illecite e regime sanzionatorio
L’impiego di personale dipendente prevede generalmente il coinvolgimento di due soggetti: il lavoratore, da una parte, e il datore di lavoro, dall’altra. Quest’ultimo, nello specifico, è il soggetto nei cui confronti e nel cui interesse viene svolta la prestazione lavorativa e che, quindi, esercita i poteri direttivo, disciplinare e controllo tipici della eterodirezione, come intesa e disciplinata dall’articolo 2094 del codice civile. Tuttavia, in base alle esigenze della singola realtà aziendale...
Correlati
Circolari del Sole 24 Ore
Circolari del Sole 24 Ore