Somministrazione, appalto e distacco: fattispecie illecite e regime sanzionatorio

L’impiego di personale dipendente prevede generalmente il coinvolgimento di due soggetti: il lavoratore, da una parte, e il datore di lavoro, dall’altra. Quest’ultimo, nello specifico, è il soggetto nei cui confronti e nel cui interesse viene svolta la prestazione lavorativa e che, quindi, esercita i poteri direttivo, disciplinare e controllo tipici della eterodirezione, come intesa e disciplinata dall’articolo 2094 del codice civile. Tuttavia, in base alle esigenze della singola realtà aziendale...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi