Sorveglianza sanitaria, la visita medica per ragionevoli motivi

di Andrea Musti e Laura Notarianni

N. 4

Una nuova tipologia di accertamento medico: impatto e criticità

Con la legge n. 198 del 29 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata disposta la conversione, con modifiche di carattere marginale, del Decreto‑Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in ambito di protezione civile.

Il decreto‑legge ha altresì introdotto specifiche modifiche al sistema della sorveglianza sanitaria disciplinato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tra gli...

I punti chiave

  1. Obiettivo della norma
  2. Criticità
  3. Le modalità operative: “il ragionevole motivo”
  4. Le due fasi del procedimento
  5. Il criterio della appartenenza all’attività esercitata
  6. La differenza con gli accertamenti tradizionali: i problemi organizzativi
  7. Lo scoglio del divieto dell’art. 5 St. lav.
  8. Conseguenze del rifiuto di sottoporsi a visita
  9. Conclusioni

