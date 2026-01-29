Sorveglianza sanitaria, la visita medica per ragionevoli motivi

Una nuova tipologia di accertamento medico: impatto e criticità

Con la legge n. 198 del 29 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata disposta la conversione, con modifiche di carattere marginale, del Decreto‑Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in ambito di protezione civile.

Il decreto‑legge ha altresì introdotto specifiche modifiche al sistema della sorveglianza sanitaria disciplinato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tra gli...