Sorveglianza sanitaria, la visita medica per ragionevoli motivi

Una nuova tipologia di accertamento medico: impatto e criticità
Con la legge n. 198 del 29 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata disposta la conversione, con modifiche di carattere marginale, del Decreto‑Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in ambito di protezione civile.
Il decreto‑legge ha altresì introdotto specifiche modifiche al sistema della sorveglianza sanitaria disciplinato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tra gli...
Argomenti
I punti chiave
- Obiettivo della norma
- Criticità
- Le modalità operative: “il ragionevole motivo”
- Le due fasi del procedimento
- Il criterio della appartenenza all’attività esercitata
- La differenza con gli accertamenti tradizionali: i problemi organizzativi
- Lo scoglio del divieto dell’art. 5 St. lav.
- Conseguenze del rifiuto di sottoporsi a visita
- Conclusioni
Correlati
Legge