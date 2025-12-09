Sostituzione di lavoratore assente e assegnazione a mansioni superiori
La durata eccessiva del periodo di assenza può comportare la definitiva assegnazione del sostituto a mansioni superiori
Con l’ordinanza 31120/2025, pubblicata il 28 novembre 2025, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui «in materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, per escludere il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori ai sensi dell’articolo 2103 codice civile e della contrattazione collettiva applicabile la professionalità del lavoratore deve essere tutelata contro possibili abusi...
