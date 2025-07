Sottoposizione a misura interdittiva: legittimo il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione

Un’operatrice sociosanitaria aveva impugnato il licenziamento intimatole dalla casa di riposo per anziani presso cui lavorava in seguito all’applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare dell’interdizione per 6 mesi dall’esercizio dell’attività lavorativa.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Larino aveva ritenuto illegittimo il licenziamento in esame, ma la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza 43/2025 del 30 giugno, ha riformato tale decisione, dichiarando la legittimità...