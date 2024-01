Sottoscritto il nuovo Ccnl per dipendenti del settore sport, fitness e benessere

È stato siglato lo scorso 12 gennaio un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori sportivi tra i sindacati di categoria Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil e Slc-Cgil e la Confederazione italiana dello sport – Confcommercio imprese per l’Italia, con l’esplicito intento di armonizzare l’attuale contrattazione di settore per la gestione dei rapporti di lavoro sportivo con le novità apportate dal Dlgs 36/2021 entrato in vigore lo scorso 1° luglio.

L’intesa mira a rappresentare un passo significativo...