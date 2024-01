Sottoscritto il nuovo ccnl per i dipendenti dei consorzi agrari

In data 12 dicembre 2023 tra l’Associazione nazionale dei consorzi agrari – Assocap e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl 4 maggio 2022 per i dipendenti dei consorzi agrari e per i lavoratori dipendenti delle società di capitali partecipate dai consorzi agrari ai sensi della legge 410/1999.

Si propone di seguito, in estrema sintesi, una panoramica delle principali novità operative.

Decorrenza e durata

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il...