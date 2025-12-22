Spese di trasferta, anche se in contante il pedaggio è esente
Parcheggi tra le spese di viaggio. Pedaggio esente anche se pagato in contanti. Imposta di soggiorno esente se con pagamento tracciabile. Rimborso chilometrico esente anche per le trasferte nel Comune. Sono le principali indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la circolare 15/E/2025 del 22 dicembre.
La circolare illustra le novità fiscali in materia di trasferta del lavoratore dipendente e autonomo. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente, tre gli interventi normativi di rilievo. ...