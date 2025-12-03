Spese di trasferta, pedaggi e parcheggi anche cash
Circolare Assonime: rimborsi esenti Irpef anche se pagati in contante. Spostamenti nel Comune con rimborsi chilometrici non soggetti a tassazione
Pedaggio e parcheggio esenti anche se pagati in contanti. Rimborso chilometrico esente per le spese relative a trasferte nel Comune della sede di lavoro. Decorrenza della condizione della tracciabilità dei rimborsi effettuati nel 2025 ma purché non relativi a spese sostenute nel 2024. Queste (importanti) indicazioni arrivano da Assonime con la circolare 26 del 3 dicembre 2025.
La legge di Bilancio 2025 ha previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante...
Intelligenza artificiale, in fase avanzata un’impresa su cinque
di Cristina Casadei