Spettacolo, individuati i beneficiari dell’indennità di discontinuità di Giovanni Scoz

In Gazzetta Ufficiale il Dm 25 luglio 2023 che indica i requisiti oggettivi e soggettivi d’accesso

Formalizzato un nuovo importante tassello del riordino del sistema “spettacolo” introdotto con la legge 106/2022 («Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo). Con Dm 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 234 del 6 ottobre 2023, vengono identificati i beneficiari dell’indennità di discontinuità del settore spettacolo, indennità che sarà erogata, dal prossimo anno, ai lavoratori discontinui nei periodi di inattività, alla sussistenza di determinate condizioni.

Ricordiamo innanzitutto i requisiti oggettivi e soggettivi individuati dalla normativa.

Requisiti oggettivi. Per accedere all’indennità occorre:

a) essere cittadino dell’Unione europea e residente in Italia da almeno un anno;

b) avere posseduto nell’anno precedente redditi lordi non superiori a 25mila euro;

c) avere maturato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

d) avere un reddito da lavoro derivante prevalentemente dall’esercizio di attività nel campo artistico (iscritte al fondo pensione lavoratori dello spettacolo);

e) non essere stato lavoratore dipendente a tempo indeterminato nell’anno precedente (perché in questo caso potrebbero fruire di un’altra indennità di disoccupazione);

f) non essere pensionati o non avere in corso altre indennità (maternità, eccetera).

Requisiti soggettivi. L’indennità di discontinuità sarà liquidata ai lavoratori dello spettacolo che ne faranno apposita richiesta (lavoratori autonomi, dipendenti, parasubordinati, intermittenti a tempo determinato senza indennità di disponibilità) inclusi non solo gli artisti e i performer/ interpreti ma anche lo staff tecnico e amministrativo e tutti i lavoratori che svolgono attività dietro le quinte (maschere, custodi, eccetera) in teatri, in imprese radiofoniche e televisive e in sale cinematografiche. Più nel dettaglio, con il Dm 25 luglio 2023 vengono considerati «lavoratori discontinui del settore dello spettacolo» (in base all’articolo 2, comma 6, della legge 106/1992), e quindi potenziali fruitori dell’indennità di discontinuità, le persone (oltre a quelli rientranti nel gruppo di cui alla lettera b, dell’articolo 2, comma 1, lettera b, del Dlgs 182/1997, come definite dal Di 15 marzo 2005) appartenenti alle seguenti categorie:

operatori di cabine di sale cinematografiche;

impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Entità dell’indennità. L’indennità sarà il 60% della media delle retribuzioni imponibili relative all’anno precedente e per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate nell’anno precedente.