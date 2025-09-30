Compensi ai dilettanti: soglia spartiacque per l’Irap
Oltre gli 85mila euro la tassazione scatta sull’intero importo. Non è stata introdotta la franchigia da applicare alla singola somma erogata
Sport dilettantistico, esenzione Irap ma solo per i compensi dilettantistici inferiori a 85mila euro annui. Al superamento del plafond, la tassazione scatta sull’intero importo e non solo sulla parte eccedente. Questa una delle indicazioni fornite nella risposta 14/2025, in cui l’agenzia delle Entrate fa il punto circa la portata applicativa delle misure fiscali introdotte in materia di lavoro sportivo dal Dlgs 36/21. Sul fronte Irap, le indicazioni riguardano la determinazione della base imponibile...