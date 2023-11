Sport e apprendistato di Roberto Vinciarelli

L’apprendistato di 1°, 2° e 3 livello può essere stipulato nel settore dello sport dilettantistico e professionistico? Da quando è stipulabile il contratto di apprendistato nello sport? Possono essere stipulati contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato? Nel caso di tempo determinato è dovuto il contributo addizionale dell’1,4 e dello 0,5 incrementale (in caso di rinnovi)?

L’apprendistato di 2° livello può essere stipulato solo nel settore dello sport professionistico; può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato e si può stipulare dal 1° gennaio 2022 (legge 234/2021 articolo 1, comma 154). Nel caso di apprendistato di 2° livello, a tempo determinato è dovuto il contributo addizionale dell’1,4 sull’imponibile previdenziale e anche il contributo addizionale incrementale dello 0,5 nel caso di rinnovi.

Nel caso di apprendistato di 2° livello a tempo indeterminato è consentito per il periodo di 12 mesi successivo all’apprendistato, l’applicazione dell’articolo 47 comma 7 dlgs 81/2015 con la particolarità che per il periodo di apprendistato il giovane viene iscritto al fpld, e per il periodo dei 12 mesi successivi al periodo di apprendistato in uniemens va indicato il tipo rapporto st/sz essendo in regime di articolo 47, comma 7, Dlgs 81/2015 iscrivibile al fpsp(fondo pensione sport professionistico). La matricola Inps su cui si appoggia l’apprendista di 2 livello è quella relativa al csc 1.18.08 (spettacolo industria) con ca a 0j(fis).

Per il datore con più di 9dipendenti la contribuzione sarà pari a: 10+1,61(naspi)+fis(fino 5 dipendenti semestre /0,5 a due terzi=0,33 / più 5 dipendenti/semestre- 0,8 a 2/3=0,53) ;

Per il dipendente la contribuzione sarà pari a: 5,84 + fis (fino 5 dipendenti semestre /0,5 ad un terzo 0,16/ più 5/dipendenti semestre 0,8 ad un terzo=0,26).

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato di 1° livello (articolo 43 Dlgs 81/15) e 3° livello (articolo 45 Dlgs 81/115), può essere stipulato nel settore dello sport dilettantistico e professionistico, dal 1° luglio 2023 (vedi entrata in vigore del Dlgs 36/2021, articolo 30) e stando al paragrafo 9,2 della circolare 88/2023 può essere solo a tempo determinato(vedi 3 qualifica uniemens d).

Ad essere precisi nel paragrafo 7 della circolare 88/2023 Inps si afferma la possibilità di stipulare l’apprendistato di 1/3 livello nel settore sportivo(dilettantistico/professionistico) a tempo determinato facendo intravedere la possibilità della stipula a tempo indeterminato, lettura smentita dal paragrafo 9.2 della medesima circolare .

Il Dlgs 36 del 2021 prevede, infatti, la possibilità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche e per le società professionistiche di assumere giovani atleti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43 (1° livello) e 45 (3° livello) del Dlgs 81/2015, nonché la possibilità che detti contratti vengano stipulati a tempo determinato.

L’articolo 30, comma 3, del Dlgs 36/2021 dispone, infatti, che “al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente”.

Nel caso di apprendistato di 1° e 3° livello a tempo determinato non si applica mai il contributo addizionale dell’ 1,4 e dello 0,5 sui rinnovi, dal momento che l’articolo 30 comma 5 afferma l’applicazione dell’articolo 33 del Dlgs 36/2021 che esclude il versamento dell’1,4 di cui all’articolo 2 comma 28 della legge 92/2012 e dello 0,5 sui rinnovi.

Quindi avremo la peculiarità nel settore sportivo che il contratto di apprendistato di 2° livello a tempo determinato o meglio non a tempo indeterminato (solo nello sport professionistico) ha il contributo addizionale dell’ 1,4 e dello 0,5 (nel caso di rinnovi); al contrario l’apprendistato di 1° e 3° livello a tempo determinato (stipulabile nello sport dilettantistico e professionistico) non ha mai il contributo addizionale dell’ 1,4 e dello 0,5 (in caso di rinnovi) applicando la previsione dell’articolo 33 comma 5 Dlgs 36/2021.