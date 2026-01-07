Rapporti di lavoro

Stabilizzato il lavoro occasionale agricolo a tempo determinato

Via libera della legge di bilancio 2026 dopo il biennio sperimentale 2023-2024 e la proroga del 2025

di Roberto Caponi

La legge 199/2025 (Bilancio 2026) rende strutturali le «prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato», la speciale tipologia contrattuale (cosiddetta Loagri) introdotta in via sperimentale per il biennio 2023-24 dalla legge di bilancio per il 2023.

La stabilizzazione della misura era già nell’aria, dopo la proroga per ...

