Stabilizzato il lavoro occasionale agricolo a tempo determinato
Via libera della legge di bilancio 2026 dopo il biennio sperimentale 2023-2024 e la proroga del 2025
La legge 199/2025 (Bilancio 2026) rende strutturali le «prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato», la speciale tipologia contrattuale (cosiddetta Loagri) introdotta in via sperimentale per il biennio 2023-24 dalla legge di bilancio per il 2023.
La stabilizzazione della misura era già nell’aria, dopo la proroga per ...
