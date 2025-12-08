Staff house nel settore turistico-ricettivo: semplificazioni e nuovi obblighi

Entrerà in vigore il prossimo 18 dicembre, ossia il giorno prima della chiusura della finestra temporale prevista per le domande di contributo (fissata alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025), la norma di semplificazione introdotta dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182 per l’incentivo noto come “Staff house”.

La legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale...