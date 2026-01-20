Staff leasing, dopo la cessazione 8 su 10 diventano dipendenti
In attesa del pronunciamento della Corte Ue sulla legittimità dello strumento i somministrati con contratto a tempo indeterminato sono oltre 148mila
Sullo staff leasing si attende il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, chiamata ad esprimersi sulla legittimità di questo strumento, su istanza di diversi Tribunali (Reggio Emilia, Milano e Modena).
Si tratta di una decisione che potrà avere ripercussioni su un’ampia platea di lavoratori, considerando che i somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono stati oltre 148mila nel 2025 - pari al 31,8% del totale dei somministrati- tra loro, i lavoratori in staff leasing rappresentano...
di Nevio Bianchi e Piepaolo Perrone