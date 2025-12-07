Statuti e patti da aggiornare anche per le Stp già costituite
Si estende alle realtà esistenti l’impatto della legge sulla concorrenza appena approvata. Nulli tutti gli accordi per assegnare poteri ai soci di capitale, la governance deve restare ai professionisti
E’ indubbiamente dirompente, anche per le società tra professionisti già costituite, l’effetto provocato dall’entrata in vigore della norma secondo cui «nessun rilievo» avranno patti sociali o parasociali che deroghino alla regola per la quale il numero dei soci professionisti della Stp o la partecipazione al capitale dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183 del...