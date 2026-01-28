Stop ai recuperi ispettivi sulla sotto-contribuzione agricola

Dubbi sulla legittimità dei recuperi ispettivi che, in presenza di irregolarità, comportano la revoca delle riduzioni contributive riconosciute alle aziende agricole situate in zone svantaggiate
L'analisi mette in luce un punto centrale. La circolare INPS 150 del 16 dicembre 2025 afferma che la disciplina generale sui benefici, prevista dall'art. 1, c. 1175, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha assorbito la precedente norma speciale di settore (art. 20, D.Lgs. 375/1993). Di conseguenza, le condizioni di accesso sono state uniformate ai soli vantaggi di natura premiale.
Questo nuovo assetto non si applica ai regimi di sotto-contribuzione strutturale. Tali regimi non rappresentano un'eccezione premiale...
Argomenti
I punti chiave
- Benefici contributivi e sotto-contribuzione: due ambiti distinti
- L’equivoco delle agevolazioni indistinte nella prassi ispettiva
- Dalla disciplina speciale a quella generale: l’evoluzione normativa
- L’interpello 8/2015: verso un sistema a due livelli
- Giurisprudenza e riorientamento sistemico della nozione di beneficio
- La nuova regola: assorbimento dell’art. 20 e esclusione della sotto-contribuzione dal comma 1175
- ANALISI DI UN CASO PRATICO
- I contenziosi pendenti e il dovere di autotutela dell'INPS
- Conclusioni