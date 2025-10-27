Studi legali più segnalati, al via l’indagine 2026: ecco come partecipare
Fino all’11 gennaio 2026, infatti, sarà possibile inviare le segnalazioni di studi legali che si sono distinti in un particolare ambito o territorio
Riparte l’indagine sugli studi legali più segnalati dell’anno. Fino all’11 gennaio 2026, infatti, sarà possibile inviare le segnalazioni di studi legali che si sono distinti in un particolare ambito o territorio. La ricerca, effettuata da Statista (società di indagine tedesca specializzata nella raccolta ed elaborazione di dati) per Il Sole 24 Ore, giunge all’ottava edizione.
Il quadro
Aperta a tutti gli avvocati, ai giuristi d’impresa e ai clienti, l’indagine si basa su una metodologia peer-to-peer. Quindi...