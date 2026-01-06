Sugli aumenti contrattuali imposta sostitutiva 2026 ridotta al 5%
Tassazione agevolata riservata a chi nel 2025 ha avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro
Gli incrementi retributivi erogati nel 2026, frutto dei rinnovi contrattuali sottoscritti con le organizzazioni sindacali dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, saranno tassati con un’imposta sostitutiva del 5 per cento. Nel caso di un aumento di 100 euro a un lavoratore con reddito 2025 di 30mila euro e reddito presunto 2026 di 45mila, l’imposta ridotta garantirà un netto in più in busta paga di quasi 30 euro rispetto alle aliquote Irpef a scaglioni di reddito e alla addizionali regionali e comunali...
di Potito di Nunzio