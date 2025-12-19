Sugli utili distribuiti ai dipendenti cedolare all’1% fino a 5mila euro
Il fondo per detassare i premi di risultato sarà utilizzato anche per questa nuova agevolazione
Si estende il campo di applicazione della cedolare secca ridotta dal 5% all’1%, che la manovra ha introdotto per i premi di risultato, anche alle somme legate alla distribuzione degli utili ai dipendenti. Che insieme alla detassazione beneficiano anche dell’innalzamento della soglia fiscalmente agevolabile che sale da 3mila a 5mila euro per il biennio 2026-2027.
La novità contenuta nell’emendamento del governo approvato il 19 dicembre al Senato, dà continuità all’attuazione nel prossimo biennio della...