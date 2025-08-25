Sull’Asse.Co. i commercialisti promettono battaglia
L’Ispettorato nazionale del lavoro conferma in una nota l’esclusiva sull’asseverazione dei consulenti del lavoro
Semaforo rosso dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) all’estensione ai commercialisti della facoltà di rilascio dell’Asseverazione di conformità Asse.Co., nata nel 2014 su iniziativa del ministero del Lavoro e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per certificare la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro e per promuovere e diffondere la cultura della legalità.
La decisione è contenuta in una nota del 20 agosto che fa seguito alla sentenza 9974/2025 con cui...