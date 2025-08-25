Sull’Asse.Co. i commercialisti promettono battaglia

Semaforo rosso dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) all’estensione ai commercialisti della facoltà di rilascio dell’Asseverazione di conformità Asse.Co., nata nel 2014 su iniziativa del ministero del Lavoro e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per certificare la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro e per promuovere e diffondere la cultura della legalità.

La decisione è contenuta in una nota del 20 agosto che fa seguito alla sentenza 9974/2025 con cui...