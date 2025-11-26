Sulla previdenza complementare riscatto tassato in Italia
Per l’iscritto all’Aire non è pensione ai fini convenzionali
Il riscatto totale anticipato di una posizione in un fondo di previdenza complementare italiano non è «pensione» ai fini convenzionali e va tassato in Italia anche per i residenti a Singapore, con l’eventuale doppia imposizione da gestire con il meccanismo del credito d’imposta.
Con la risposta a interpello 296/2025, l’agenzia delle Entrate affronta il tema del riscatto totale anticipato di una posizione in un fondo di previdenza complementare italiano da parte di un cittadino italiano, iscritto all...
Correlati
Altri provvedimenti