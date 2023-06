Super fragili in lavoro agile fino al 30 settembre di Aldo Bottini









Il disegno di legge di conversione del decreto Lavoro, approvato dal Senato (nel testo che possiamo considerare definitivo, dato che deve essere convertito definitivamente dalla Camera entro il 3 luglio), proroga il diritto allo smart working, per determinate categorie di lavoratori, in scadenza al 30 giugno 2023. Con una piccola (ma non irrilevante) modifica rispetto a un primo emendamento approvato dalla decima commissione del Senato (si veda Nt+lavoro del 9 giugno).

È prorogato al 31 dicembre di...