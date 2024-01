Supporto formazione e lavoro, prime assunzioni a quota 11mila

Quasi 11mila assunzioni, in 24mila hanno avuto finora l’indennità mensile di 350 euro. Sono 4.100 le persone che stanno frequentando i corsi di formazione regionali, in 2.600 hanno fatto l’orientamento specialistico per l’attivazione al lavoro, e in 1.600 sono stati coinvolti in progetti di attività collettiva promossi dai comuni.

Sono i numeri del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), resi noti dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, lo strumento di attivazione al lavoro partito il 1° ...