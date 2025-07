Tassazione delle misure compensative corrisposte ai dipendenti

Con la risposta a interpello 198 del 30 luglio 2025, l’agenzia delle Entrate si esprime sull’assoggettabilità a tassazione separata delle misure compensative corrisposte da un’Autorità ai propri dipendenti per neutralizzare gli effetti del mutato assetto previdenziale. Si analizza natura giuridica, finalità e modalità di determinazione delle somme, confermandone la riconducibilità tra le indennità equipollenti al Tfr ex articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir e la tassazione separata ex articolo...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi