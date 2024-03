Telecomunicazioni: operativo il Fondo di solidarietà bilaterale

L’Inps, con il messaggio 895 del 1° marzo 2024, ha reso noto che, in seguito all’emanazione del decreto numero 17/2024 del Ministero del Lavoro, in data 14 febbraio 2024, con il quale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (di seguito, Fondo TLC), quest’ultimo è divenuto pienamente operativo.

A seguito dell’avvenuta nomina, il Comitato amministratore autorizzerà le domande di assegno di integrazione salariale presentate...