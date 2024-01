Telelavoro transfrontaliero con regole meno rigide per i contributi

Il 28 dicembre 2023 l’Italia si è aggiunta alla lista dei Paesi europei che hanno firmato l’accordo quadro, formalizzato in base all’articolo 16 del regolamento Ue 883/2004 in materia di sicurezza sociale, che deroga ai criteri ordinari di determinazione della legislazione applicabile, in materia di contributi previdenziali, nel caso di lavoratori dipendenti che prestano in modalità agile una parte dell’attività svolta in due o più Stati membri (nonché in Svizzera, e nei Paesi dello Spazio economico...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi