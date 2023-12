Tempo tuta nell’orario di lavoro se regolamentato dal datore

La Corte di cassazione, in una recente ordinanza ( sezione lavoro, 5 dicembre 2023, n. 33937), ha ribadito che il cosiddetto “tempo tuta”, ovverosia il tempo che il lavoratore impiega per indossare la divisa aziendale, va considerato orario di lavoro quando soggiace al potere di conformazione del datore di lavoro, ovverosia quando quest’ultimo lo regolamenta e dirige.

Si tratta in altre parole dell’eterodirezione che, per i giudici di legittimità, può dirsi sussistente non solo nel caso in cui sia...