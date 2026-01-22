Terziario Federterziario: rinnovato il contratto collettivo nazionale

Federterziario e Federazione Nazionale Ugl Terziario hanno sottoscritto, in data 29 dicembre 2025 il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore Terziario, Commercio e Servizi.

Da parte datoriale, si tratta di un accordo che rafforza tutele, competitività e modernizzazione del lavoro, rispondendo in modo concreto alle esigenze delle imprese e dei lavoratori in un mercato in profonda trasformazione.

Il rinnovo contrattuale riguarda...