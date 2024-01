Tetto di 45 giorni all’anno per gli occasionali agricoli anche con più datori

L’Inps, con due i diversi messaggi 4688 e 4652, rispettivamente del 28 e del 22 dicembre dello scorso anno, è tornato sulle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (Loagri), la nuova tipologia contrattuale introdotta in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, dalla legge 197/2022 (Bilancio 2023), allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti interpretativi e indicazioni di carattere operativo.

L’istituto – a integrazione della recente circolare 102/2023 (si veda...