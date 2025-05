TFR in busta paga: conseguenze e rischi per datore e lavoratore

Alcuni datori di lavoro propongono ai dipendenti l'erogazione del TFR mensile in busta paga, ma questa pratica è illegittima e rischiosa per il lavoratore. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che si viola la natura retributiva differita del TFR. Accettare questo accordo può portare a una perdita economica significativa e a gravi conseguenze fiscali e previdenziali

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un elemento fondamentale della retribuzione del lavoratore dipendente, una forma di retribuzione differita, ossia una somma accantonata durante il rapporto di lavoro, per garantire una disponibilità economica alla sua cessazione, sia per licenziamento che per dimissioni o pensionamento. La funzione del TFR è, dunque, quella di rappresentare una tutela economica post-lavorativa, una riserva per affrontare periodi di inattività o transizione.

In base all'articolo...