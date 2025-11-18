Tfr, coefficiente di ottobre 2025 e calcolo della rivalutazione

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto è pari a 1,998752% (indice Istat 121,4)

A norma dell'art. 2120, cc. 4 e 5, codice civile (legge 297/1982), il tasso al mese di ottobre per la rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto (Tfr) accantonati al 31 dicembre 2024 (al netto di anticipazioni corrisposte e di imposta sostitutiva sulla rivalutazione 2024) è stato fissato dall'Istat nella misura pari a 1,998752%.

Tale coefficiente è utilizzato per:

determinare il costo della rivalutazione al mese di ottobre 2025 del Fondo per il trattamento di fine rapporto (Tfr) al 31 dicembre 2024 da imputare nella contabilità industriale;

rivalutare il Tfr al 31 dicembre 2024 da corrispondere ai lavoratori il cui rapporto è cessato nel periodo 15 ottobre 2025-14 novembre 2025.

Tfr dal 2001

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) maturato dal 2001 è soggetto a un nuovo regime fiscale (D.Lgs. 47/2000; D.Lgs. 168/2001).

La rivalutazione...