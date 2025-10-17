Tfr, coefficiente di settembre 2025 e calcolo della rivalutazione

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto è pari a 2,060940% (indice Istat 121,7)

A norma dell'art. 2120, cc. 4 e 5, codice civile (legge 297/1982), il tasso al mese di settembre per la rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto (Tfr) accantonati al 31 dicembre 2024 (al netto di anticipazioni corrisposte e di imposta sostitutiva sulla rivalutazione 2024) è stato fissato dall'Istat nella misura pari a 2,060940%.

Tale coefficiente è utilizzato per:

› determinare il costo della rivalutazione al mese di settembre 2025 del Fondo per il trattamento di fine rapporto (Tfr) al 31 dicembre...