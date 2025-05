La domanda Le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 50 possono trasferire il Tfr al fondo tesoreria Inps visto che i dipendenti non hanno effettuato nessuna scelta?

Non è previsto il versamento al Fondo di tesoreria in assenza dei requisiti, tra i quali quello dimensionale (almeno 50 dipendenti). Le aziende in possesso dei relativi requisiti per poter versare al Fondo devono essere in possesso del codice autorizzativo “1R” in assenza del quale non è ammissibile il versamento (si veda il messaggio INPS 2078/2016).