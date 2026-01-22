Tfr al fondo di tesoreria con doppie regole
Alle aziende neo costituite dal 2026, nel primo anno non si applicano le disposizioni introdotte dall’ultima legge di Bilancio
Le nuove regole sullo smobilizzo del trattamento di fine rapporto al fondo di tesoreria dell’Inps non si applicano alle nuove aziende, limitatamente al primo anno di costituzione. Invece dal secondo anno anch’esse ricadono nelle previsioni dell’articolo 1, comma 756, della legge 296/2006 introdotte, con decorrenza dal 1° gennaio di quest’anno, dalla legge di Bilancio 2026.
Lo ha anticipato, in occasione del trentottesimo Forum lavoro/fiscale organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro...