Tfr al fondo di tesoreria, vale il numero di dipendenti nel 2025
I datori di lavoro che, nel 2025, hanno raggiunto una forza lavoro media di almeno 60 dipendenti, a decorrere da gennaio 2026 devono iniziare a versare al Fondo di tesoreria presso Inps, i Tfr dei dipendenti non destinati alla previdenza complementare, che fino allo scorso anno venivano accantonati in azienda.
Ai fini del requisito dimensionale, che fino all’anno scorso era di 50 addetti, non dovrebbero valere le fluttuazioni di personale intervenute entro il 2024, in quanto il periodo da considerare...