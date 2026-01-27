Torino: tutoraggio e contributi per l’adozione dell’Intelligenza artificiale nelle Pmi
Le imprese saranno accompagnate nello sviluppo di soluzioni di IA, dal supporto iniziale alla possibilità di accesso ai contributi
L’opportunità
L’Avviso AI Match Torino 2026 rappresenta un’importante occasione per le micro, piccole e medie imprese del territorio torinese che intendono avvicinarsi in modo strutturato all’adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale. L’iniziativa è promossa dalla Camera di commercio di Torino, attraverso il Punto Impresa Digitale, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l’Industria (AI4I).
Il programma nasce con l’obiettivo di favorire la diffusione dell’IA nelle imprese...