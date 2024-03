Transfrontaliero che acquista casa ristrutturata cede il credito

La domanda Un dipendente transfrontaliero che acquista l’abitazione in Italia, immobile ristrutturato, da un costruttore non avrebbe possibilità di portarsi in detrazione la quota attribuibile alle spese di ristrutturazione, mancando, per lui, materia imponibile. E’possibile cedere il credito? Si tratta di un intervento di ristrutturazione iniziato nel 2022.

Lo svolgimento di lavoro transfrontaliero non è un elemento soggettivo che comporta l’impossibilità di godere delle detrazioni fiscali di cui godrebbero i lavoratori impiegati in Italia, incluse quelle per le spese di ristrutturazione.

Se da un punto di visto soggettivo non vi sono limitazioni alla detrazione delle spese di ristrutturazione, da un punto vista oggettivo l’impossibilità di portare in detrazione tali spese potrebbe dipendere dalla mancanza di imposte dovute. Ciò si potrebbe verificare...