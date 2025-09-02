Trasferibili le risorse dal Fis ai nuovi fondi di solidarietà bilaterali
Lo spostamento garantirà una dotazione finanziaria iniziale per i comparti che si staccano dal fondo di integrazione residuale
Sarà il decreto istitutivo (o l’eventuale decreto integrativo) del fondo di solidarietà bilaterale costituito successivamente al 1° maggio 2023 a determinare, previa certificazione dell’Inps, l’ammontare esatto della quota parte di risorse, accumulate dalle imprese del settore, da trasferire dal Fondo di integrazione salariale (Fis) al bilancio del fondo di solidarietà stesso.
È quanto dispone il decreto interministeriale 11 luglio 2025, pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale...
di Mauro Marrucci