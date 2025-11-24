Trasferimento del PDR al fondo di previdenza complementare: applicazione del regime contributivo
Nel caso in cui il premio di risultato (PDR), rientrante nell’ambito di applicazione della detassazione prevista dalla Legge n. 208/2015, art. 1, commi 182–189, e dal D.M. 25 marzo 2016, venga convertito – nel limite massimo del tetto di 3.000 euro (anno 2025) – in contributi alla previdenza complementare, sulla base di una clausola del contratto collettivo di secondo livello che consente tale conversione e in relazione alla scelta volontaria del dipendente, trova applicazione il regime tributario...